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Общество

Строительство моста в Западный микрорайон Кузнецка затягивается

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В Кузнецке строительство моста в Западный микрорайон вновь столкнулось с трудностями. О них на совещании в администрации рассказал глава города Сергей Златогорский.

«Для того чтобы ее (стройку. - Прим. ред.) завершить, собираем данные с Куйбышевской железной дороги, с федеральной трассы М-5, с целой группы сельсоветов. Информация заливается в корректировку проектной документации. Такая круговерть, но, пока мы ее не замкнем, экспертизу не получим», - заявил Златогорский.

Ранее администрация города сообщала, что сооружение должны сдать в начале августа. Сами кузнечане в соцсетях отмечают, что строительство идет очень медленно.

В начале июля Сергей Златогорский на совещании в администрации города признал, что на объекте «делается все тяжело», много времени ушло на то, чтобы очистить площадку от коммунальных сетей. Кроме того, обозначилась еще одна проблема.

«Нужно справку о рыбных ресурсах этого ручья. Дать ее может только самарская федеральная организация. Видимо, есть предпосылка, что там осетр. И стоит эта справка 150 с лишним тысяч рублей. Есть определенные требования, процедурные моменты, юридические, их не обойдешь. Будем работать», - объяснил чиновник.

Строительство моста можно будет начать только после прохождения проектом государственной экспертизы.

Мост в Западный микрорайон обрушился 14 апреля. Кузнечане вынуждены пользоваться объездом, качество покрытия которого оставляет желать лучшего.

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