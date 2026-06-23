На проезжей части улицы 8 Марта укладывают выравнивающий слой

Общество

На проезжей части улицы 8 Марта укладывают выравнивающий слой
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На улице 8 Марта в Пензе завершили фрезерование проезжей части - сняли верхний, изношенный слой асфальтобетонного покрытия.

На проезжей части улицы 8 Марта укладывают выравнивающий слой

«Наши специалисты в настоящее время укладывают выравнивающий слой протяженностью около 1 500 метров. Площадь проезжей части составляет примерно 43 000 кв. м», - рассказали в «Пензавтодоре».

Когда процесс будет окончен, дорожники нанесут разметку.

На проезжей части улицы 8 Марта укладывают выравнивающий слой

Работы ведутся в рамках выполнения муниципального задания.

Ранее глава Пензы Олег Денисов сообщал, что завершить обустройство проезжей части на улице 8 Марта планируют до 10 июля.

На проезжей части улицы 8 Марта укладывают выравнивающий слой

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