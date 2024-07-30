Метеорологи подготовили прогноз на 31 июля

30.07.2024 | 22:00

31 июля в Пензенской области ожидается облачная с прояснениями погода, возможен кратковременный дождь, местами с грозой. Такой прогноз сделали специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду температура воздуха составит +10...+15 градусов, днем показатель поднимется до отметки +20...+25, а к позднему вечеру вернется к ночным значениям.

На протяжении суток будет дуть юго-западный ветер со скоростью до 9-14 метров в секунду. Во время грозы порывы станут усиливаться.

Как уже сообщалось, из-за влияния атмосферных фронтов температурный режим в Пензенской области сейчас на 2-3 градуса ниже климатической нормы.

По последнему дню июля предки судили, каким будет декабрь: если этот день жаркий, то месяц окажется холодным. Кроме того, считается, что погода 30 и 31 июля, а также 1 августа повторится осенью.