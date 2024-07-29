Синоптики рассказали, каким будет 30 июля

29.07.2024 | 21:32

30 июля в Пензенской области ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Такой прогноз сделали специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на вторник уличные термометры покажут +12...+17 градусов, днем воздух прогреется до +22...+27, к позднему вечеру за окном окажется +11...+16.

На протяжении суток будет дуть умеренный юго-западный ветер, во время грозы его порывы могут достигать 15-18 метров в секунду.

«На текущей рабочей неделе в Пензенском регионе сохранится влияние атмосферных фронтов, поэтому существенных изменений в погоде не ожидается. Периодически будут идти дожди различной интенсивности, временами греметь грозы и усиливаться ветер. Температурный режим останется на 2-3 °С ниже климатической нормы», - уточнила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

В народном календаре 30 июля день Марины и Лазаря. Предки подмечали, что это время зарниц - молний без грома, а по погоде можно судить о будущей осени.