Сетевое издание|18+|Вторник|30 июл 2024|07:32
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+23oC
+24oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Синоптики рассказали, каким будет 30 июля

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


30 июля в Пензенской области ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Такой прогноз сделали специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на вторник уличные термометры покажут +12...+17 градусов, днем воздух прогреется до +22...+27, к позднему вечеру за окном окажется +11...+16.

На протяжении суток будет дуть умеренный юго-западный ветер, во время грозы его порывы могут достигать 15-18 метров в секунду.

«На текущей рабочей неделе в Пензенском регионе сохранится влияние атмосферных фронтов, поэтому существенных изменений в погоде не ожидается. Периодически будут идти дожди различной интенсивности, временами греметь грозы и усиливаться ветер. Температурный режим останется на 2-3 °С ниже климатической нормы», - уточнила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

В народном календаре 30 июля день Марины и Лазаря. Предки подмечали, что это время зарниц - молний без грома, а по погоде можно судить о будущей осени.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте