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Общество

В кузнецком лагере «Луч» хотят увеличить количество смен

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В следующем году в кузнецком детском лагере «Луч» должны провести 4 смены, а не 3, как в 2024-м. С такой инициативой выступил глава города Сергей Златогорский.

«У нас запрос большой и от детишек, и от родителей, надо постараться. Для этого нужно качественно подготовить лагерь», - отметил чиновник на планерке в понедельник, 29 июля.

Сейчас в учреждении подходит к концу последняя, третья смена. Сергей Златогорский призвал не откладывая сделать оргвыводы и начать готовиться к следующей оздоровительной кампании.

Лагерь «Луч» в 2024 году открылся для кузнецких детей после трехлетнего ремонта. Там заработал медпункт, были закуплены инструменты и оборудование. В спальном корпусе и столовой починили кровлю и заменили электросети. В двухэтажном здании обновили отмостку и крыльцо.

Первых ребят приняли 14 июня. В общей сложности планировалось оздоровить 528 детей.

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Источник — фото администрации Кузнецка
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