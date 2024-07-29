В кузнецком лагере «Луч» хотят увеличить количество смен

29.07.2024 | 15:48

В следующем году в кузнецком детском лагере «Луч» должны провести 4 смены, а не 3, как в 2024-м. С такой инициативой выступил глава города Сергей Златогорский.

«У нас запрос большой и от детишек, и от родителей, надо постараться. Для этого нужно качественно подготовить лагерь», - отметил чиновник на планерке в понедельник, 29 июля.

Сейчас в учреждении подходит к концу последняя, третья смена. Сергей Златогорский призвал не откладывая сделать оргвыводы и начать готовиться к следующей оздоровительной кампании.

Лагерь «Луч» в 2024 году открылся для кузнецких детей после трехлетнего ремонта. Там заработал медпункт, были закуплены инструменты и оборудование. В спальном корпусе и столовой починили кровлю и заменили электросети. В двухэтажном здании обновили отмостку и крыльцо.

Первых ребят приняли 14 июня. В общей сложности планировалось оздоровить 528 детей.