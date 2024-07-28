Сетевое издание|18+|Воскресенье|28 июл 2024|19:42
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

С августа начнут по-новому назначать единое пособие на ребенка

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В августе в стране вступят в силу новые законы. Так, с 1-го числа ожидается прибавка к пенсии у работающих пенсионеров.

Перерасчет затронет тех, за кого в 2023 году уплачивали страховые взносы. Корректировке подлежат пенсии по старости, по инвалидности, по потере кормильца (если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена выплата, поступили средства, не учтенные ранее при ее назначении).

С 2-го числа судебная экспертиза станет доступна только после предоплаты. Заявитель должен внести средства на спецсчет, а затем суд вынесет решение о проведении экспертизы.

«Если претендент не произведет оплату, судья сможет отклонить просьбу о назначении экспертизы. Причитающуюся сумму экспертам выплатят после судебного заседания, где исследовали заключение», - отмечает «Парламентская газета».

С 5 августа в силу вступят новые нормы закона, регулирующие требования к кредитным или микрофинансовым организациям, которые взаимодействуют с должниками с помощью электронной почты, программы для отправки голосовых сообщений, а также портала госуслуг.

Все разговоры между такими организациями и клиентами будут записываться и храниться в течение трех лет, в том числе текстовые сообщения.

Также с 5-го числа единое пособие на ребенка в возрасте до 17 лет будут назначать по новым правилам. За выплатой разрешено обращаться людям с временной регистрацией. Назначать будут и по месту фактического проживания заявителя без предоставления документа, который подтверждает место жительства.

«Если раньше пособие назначалось в другом регионе, то специалисты должны выяснить, в частности, где заявитель отчисляет налог со своего дохода, получает пенсию или пособие по безработице, или где проживает ребенок-инвалид, за которым они ухаживают. Если окажется, что не в этом субъекте Федерации, заявителю придется документально подтверждать место своего фактического жительства договором найма жилья, справкой о посещении ребенком детского сада или школы в этом регионе», - объясняет «Парламентская газета».

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте