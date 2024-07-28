С августа начнут по-новому назначать единое пособие на ребенка

28.07.2024 | 11:52

В августе в стране вступят в силу новые законы. Так, с 1-го числа ожидается прибавка к пенсии у работающих пенсионеров.

Перерасчет затронет тех, за кого в 2023 году уплачивали страховые взносы. Корректировке подлежат пенсии по старости, по инвалидности, по потере кормильца (если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена выплата, поступили средства, не учтенные ранее при ее назначении).

С 2-го числа судебная экспертиза станет доступна только после предоплаты. Заявитель должен внести средства на спецсчет, а затем суд вынесет решение о проведении экспертизы.

«Если претендент не произведет оплату, судья сможет отклонить просьбу о назначении экспертизы. Причитающуюся сумму экспертам выплатят после судебного заседания, где исследовали заключение», - отмечает «Парламентская газета».

С 5 августа в силу вступят новые нормы закона, регулирующие требования к кредитным или микрофинансовым организациям, которые взаимодействуют с должниками с помощью электронной почты, программы для отправки голосовых сообщений, а также портала госуслуг.

Все разговоры между такими организациями и клиентами будут записываться и храниться в течение трех лет, в том числе текстовые сообщения.

Также с 5-го числа единое пособие на ребенка в возрасте до 17 лет будут назначать по новым правилам. За выплатой разрешено обращаться людям с временной регистрацией. Назначать будут и по месту фактического проживания заявителя без предоставления документа, который подтверждает место жительства.

«Если раньше пособие назначалось в другом регионе, то специалисты должны выяснить, в частности, где заявитель отчисляет налог со своего дохода, получает пенсию или пособие по безработице, или где проживает ребенок-инвалид, за которым они ухаживают. Если окажется, что не в этом субъекте Федерации, заявителю придется документально подтверждать место своего фактического жительства договором найма жилья, справкой о посещении ребенком детского сада или школы в этом регионе», - объясняет «Парламентская газета».