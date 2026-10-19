На въездах в Пензу разместят камеры для контроля за гружеными машинами

В Пензе установят камеры для борьбы с теми, кто загрязняет городские магистрали и обочины при въезде в город и выезде из него.

Проблема была поднята на совещании в администрации в понедельник, 19 октября.

«Это стратегически важные участки, по которым зачастую складывается первое впечатление о Пензе. Мусор падает с машин, перевозящих сыпучий груз без тента», - написал глава Пензы Олег Денисов на своих страницах в соцсетях.

Видеокамеры помогут фиксировать такие моменты и привлекать нарушителей к ответственности.

В ближайшее время необходимое оборудование разместят в 3 точках на въездах в город, уточнил Олег Денисов.