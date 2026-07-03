Прогноз погоды на выходные: стало известно, когда спадет жара

В предстоящие выходные Пензенская область будет находиться под влиянием поля пониженного давления, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в пятницу, 3 июля.

«При прохождении атмосферных фронтов ожидаются дожди различной интенсивности, местами с грозой и порывистым ветром, кое-где не исключен град», - уточнила синоптик отдела прогнозирования Ания Антонова.

Температура днем будет достигать +32...33 градусов, по ночам окажется не менее +13.

«В начале рабочей недели в регион начнет поступать более прохладная воздушная масса, в результате чего жара спадет», - добавила Ания Антонова.

Уже в понедельник уличные термометры поднимутся максимум до +27 градусов.