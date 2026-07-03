В Пензе отметили 90-летие со дня образования ГАИ

В Пензе в здании регионального УМВД РФ в пятницу, 3 июля, отметили 90-летие со дня образования Госавтоинспекции.

На мероприятии собрались те, кто охраняет порядок на дорогах области.

Начальник регионального УМВД РФ Павел Гаврилин поздравил личный состав с праздником. Он подчеркнул, что служба в ГАИ требует от сотрудников профессионализма, выдержки, самоотверженности и мужества.

«Сегодня Госавтоинспекция представляет собой единый, четко отлаженный механизм, способный эффективно решать все поставленные задачи по обеспечению безопасности дорожного движения. Удалось добиться устойчивого снижения основных показателей аварийности на дорогах», - подчеркнул Павел Гаврилин.

Он выразил уверенность в дальнейших успехах подразделения и пожелал сотрудникам крепкого здоровья, профессиональных достижений и личного счастья.

Начальник областного управления ГАИ Денис Канайкин отметил неоценимый вклад ветеранов подразделения в обеспечение дорожной безопасности, поблагодарил их за многолетний труд. Действующим сотрудникам Канайкин пожелал терпения, новых успехов и стойкости в нелегкой службе.

На торжественном мероприятии наградили отличившихся правоохранителей, вручив грамоты и медали за добросовестное исполнение служебных обязанностей.