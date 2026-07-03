В Пензе отметили 90-летие со дня образования ГАИ

Общество

В Пензе отметили 90-летие со дня образования ГАИ
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В Пензе в здании регионального УМВД РФ в пятницу, 3 июля, отметили 90-летие со дня образования Госавтоинспекции.

В Пензе отметили 90-летие со дня образования ГАИ

На мероприятии собрались те, кто охраняет порядок на дорогах области.

Начальник регионального УМВД РФ Павел Гаврилин поздравил личный состав с праздником. Он подчеркнул, что служба в ГАИ требует от сотрудников профессионализма, выдержки, самоотверженности и мужества.

В Пензе отметили 90-летие со дня образования ГАИ

«Сегодня Госавтоинспекция представляет собой единый, четко отлаженный механизм, способный эффективно решать все поставленные задачи по обеспечению безопасности дорожного движения. Удалось добиться устойчивого снижения основных показателей аварийности на дорогах», - подчеркнул Павел Гаврилин.

В Пензе отметили 90-летие со дня образования ГАИ

Он выразил уверенность в дальнейших успехах подразделения и пожелал сотрудникам крепкого здоровья, профессиональных достижений и личного счастья.

В Пензе отметили 90-летие со дня образования ГАИ

Начальник областного управления ГАИ Денис Канайкин отметил неоценимый вклад ветеранов подразделения в обеспечение дорожной безопасности, поблагодарил их за многолетний труд. Действующим сотрудникам Канайкин пожелал терпения, новых успехов и стойкости в нелегкой службе.

В Пензе отметили 90-летие со дня образования ГАИ

На торжественном мероприятии наградили отличившихся правоохранителей, вручив грамоты и медали за добросовестное исполнение служебных обязанностей.

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