Мошенники стали просить россиян обновить «Госуслуги»

Под видом обновления приложения «Госуслуги» мошенники устанавливают на телефоны россиян специальную программу, которая способна перехватывать сообщения, пароли и банковские уведомления.

Злоумышленники звонят жертвам, представляясь сотрудниками поликлиники или государственного учреждения, и предупреждают о необходимости обновить «Госуслуги», в противном случае будет заблокирована запись к врачу, полис или медицинская карта. После этого аферисты присылают ссылку или установочный файл.

«Первый и главный признак: любая просьба установить приложение из файла, а не из официального магазина. Настораживать должно и расширение .apk, а также названия вроде «Gosuslugi_update», которые имитируют официальные, но не совпадают с реальным названием программы», - рассказала в беседе с изданием «Газета.ru» руководитель направления аналитических исследований Positive Technologies Ирина Зиновкина.

Установленное вредоносное приложение в зависимости от полученных разрешений может видеть содержимое экрана, управлять устройством, читать СМС, показывать отдельные окна банковских сервисов для сбора учетных данных.

Если подозрительный файл установлен, эксперт порекомендовала отключить телефон от интернета, сменить пароль на «Госуслугах» с другого устройства, завершить активные сеансы и проверить историю входов.

При риске доступа к банковским приложениям посторонних лиц следует немедленно связаться с финансовыми учреждениями.