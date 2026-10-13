Отключение света в Пензе 14 октября: список адресов

На среду, 14 октября, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся Цыганский Поселок, Южная Поляна, Райки, Терновка (Свинтрест), отдельные дома на проспекте Строителей, улицах 65-летия Победы, Локтионова, Бурмистрова и Заводской.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Гончарова, 21, 55, 55а;

- пр-д Гончарова, 2-7, 9-30, 32-44, 46, 48-59, 61, 63, 65-67, 67а, 67Б, 69-71, 74, 77, 79;

- 1-я Офицерская ул., 4-18 (четные), 19-24, 26-41, 43-57 (нечетные), 65; 2-я Офицерская ул., 2, 4, 6, 8-35, 37-58, 60, 62, 64, 66;

- 1-й Офицерский пр-д, 3-6; 2-й Офицерский пр-д, 3-6; 3-й Офицерский пр-д, 3-6; 4-й Офицерский пр-д, 3-11;

- пр. Победы, 46-68(четные).

С 8:30 до 16:00:

- ул. Калинина, 95, 101, 97, 97а, 97Б, 99, 99а;

- ул. Краснова, 30, 32, 34, 36;

- 1-й Гражданский пр-д, 3/1, 4-8, 10, 12; 2-й Гражданский пр-д, 3, 4, 5, 5в;

- ул. Дарвина, 1, 1а, 3, 5-11, 14-30 (четные), 36;

- пр-д Дарвина, 1/60, 4-6, 8, 8а;

- ул. Жуковского, 47;

- ул. Ключевая, 79, 81, 83, 84, 86, 93а, 98-112Б (четные);

- пр-д Некрасова, 3-13, 15-20, 22, 25, 27-31, 33, 34, 35;

- ул. Некрасова, 27, 33, 35, 37, 40, 46, 48

- ул. Ново-Гражданская, 11-31 (нечетные), 32-34, 36-50, 52-80 (четные);

- ул. Проломная, 1, 4В;

- ул. Пугачева, 101, 103, 107, 109, 113;

- ул. Пушкина, 136-144 (четные), 148, 152-158 (четные), 164-170 (четные);

- ул. Солдатская, 37, 39, 41.

С 8:30 до 16:30 от сетей отключат дома № 72, 76, 80 на пр. Строителей; С 9:00 до 12:00 - № 14 на ул. 65-летия Победы и № 56, 60, 62, 66, 68, 74а на пр. Строителей; с 9:00 до 16:00 - № 14, 16, 18 на Локтионова, с 9:00 до 16:30 - № 1, 3а, 5а, 6а на Бурмистрова; с 9:00 до 21:00 - № 11, 13, 15 на Заводской.

С 13:00 до 15:30:

- ул. Волжская, 2а, 5/32, 7, 8;

- ул. Галетная, 13, 15, 17, 31-41 (нечетные), 42-52, 54-68 (четные), 72-88 (четные);

- 1-й Галетный пр-д,, 3-8; 2-й Галетный пр-д, 6, 8; 3-й Галетный пр-д, 3-8, 10Б, 11/14, 13; 4-й Галетный пр-д, 3, 4, 6, 8, 10; 5-й Галетный пр-д, 3-6, 8; 6-й Галетный прд, 3, 4;

- ул. Индустриальная, 50а, 52, 56, 58, 60-76, 78-80, 80а, 82-91;

- Индустриальный пр-д, 1/27, 2-10, 12, 12а, 14;

- ул. Стрелочная, 11, 17-27 (нечетные), 35, 35а, стр. 35;

- ул. Токарная, 20, 22, 24, 26, 27/21, 29/18, 31, 35, 37, 39;

- 1-й Токарный пр-д, 1, 3-6, 20, 22, 23-31, 33-36, 38-40, 41-49 (нечетные).

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.