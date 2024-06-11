Юрист: Не верьте исключительно положительным отзывам о турфирме

11.06.2024 | 08:19

При планировании путешествия следует особое внимание уделить репутации турагентства, чтобы не нарваться на мошенников. Об этом «Известиям» рассказал адвокат Алексей Панфилов.

Прежде чем подписывать договор оказания услуг, стоит его внимательно прочесть.

«Когда турист находится в ожидании отпуска и уже мысленно купается в море, то все меньше хочется думать о сложностях, которые могут возникнуть неожиданно, ведь отель выбран, путевка оплачена. Однако чем ближе дата заветной поездки, тем неохотнее агент отвечает на звонки клиента. С передачей документов также турфирма не торопится. После того как сорвалась поездка, прошли все сроки, туристу сообщают, что оплата была им произведена только за услуги консультационного характера. К тому же именно это и было прописано в агентском договоре. В документе нигде не было указано, что компания несет ответственность за приобретение билетов и бронь отеля», - рассказал юрист.

По его словам, некоторые агенты просят сразу подписать акт выполненных работ. В этом случае услуги можно считать оказанными, как только клиент поставит свою подпись.

Кроме того, по словам Панфилова, мошенники используют схемы с заселением в отели низкого качества.

«Туристу направляют информацию о бронировании отеля. Затем практически перед самим выездом ему сообщают, что бронь отменили. Объясняется это овербукингом. Туристу предлагают другой отель, чтобы отпуск все же состоялся. Только если ранее бронь была на четырехзвездочную гостиницу, то на этот раз клиент при заселении видит отель с крошечными номерами ужасного качества. На самом деле не было никакого овербукинга. Просто агентство решило завладеть средствами, сэкономленными на отеле. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, стоит обратиться к агенту с требованием прислать номер заявки, по которому можно проверить статус брони», - объяснил он.

Кроме того, юрист не рекомендует доверять исключительно положительным отзывам о фирме, размещенным в интернете, так как они могут быть поддельными. Следует изучить информацию на разных сайтах и обратить внимание на одинаковые отклики, написанные под разными именами. Это говорит о том, что их писали люди, непосредственно связанные с турфирмой.

Юрист напомнил, что путешественник имеет право отказаться от тура. Чаще всего такое происходит в случае форс-мажора.

«Нечестные туроператоры будут утверждать, что возврат средств возможен лишь частично либо вообще невозможен и получить деньги реально только при страховании тура. На самом деле средства должны возвращаться туристам, если поездка сорвалась из-за сообщения МИДа о необходимости воздержаться от путешествия в выбранную страну. В случае болезни вернуть всю потраченную сумму, скорее всего, не получится, так как при бронировании отеля она может быть невозвратной», - объяснил Алексей Панфилов.