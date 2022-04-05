Популярная молодежная певица вместо Пензы прилетела в Пермь

05.04.2022 | 14:16

Певица Мария Гусарова, известная под псевдонимом Mary Gu, вместо Пензы, где она должна была выступать в субботу, 2 апреля, оказалась в Перми.

По ее словам, это произошло по вине организатора, перепутавшего города и купившего билет вместо Пензы в Пермь.

Мария рассказала: у нее было предчувствие того, что концерт сорвется.

«Думала, рейс отменят из-за погоды, но когда все же полетели, решила, что сбились мои предсказательные настройки. А когда в Перми оказались, поняла, что с чутьем полный порядок», - написала артистка в своем telagram-канале.

Mary Gu пообещала подарить организатору на день рождения карту России.

На странице в соцсети «ВКонтакте» певица принесла поклонникам извинения. «Новая дата концерта - 29 апреля, он будет абсолютно бесплатным. Вы сможете попасть на него по ранее купленным билетам, а все денежные средства за них будут возвращены вам в ближайшее время», - пообещала она.

Большинство комментаторов отнеслись к ситуации с юмором.

«Во орги жгут! Перепутали Гоголя с Гегелем», «Тоже вечно путаю Красноярск и Краснодар», «Можно было и в Перми замутить концерт», - написали они.