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Общество

Популярная молодежная певица вместо Пензы прилетела в Пермь

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Певица Мария Гусарова, известная под псевдонимом Mary Gu, вместо Пензы, где она должна была выступать в субботу, 2 апреля, оказалась в Перми.

По ее словам, это произошло по вине организатора, перепутавшего города и купившего билет вместо Пензы в Пермь.

Мария рассказала: у нее было предчувствие того, что концерт сорвется.

«Думала, рейс отменят из-за погоды, но когда все же полетели, решила, что сбились мои предсказательные настройки. А когда в Перми оказались, поняла, что с чутьем полный порядок», - написала артистка в своем telagram-канале.

Mary Gu пообещала подарить организатору на день рождения карту России.

На странице в соцсети «ВКонтакте» певица принесла поклонникам извинения. «Новая дата концерта - 29 апреля, он будет абсолютно бесплатным. Вы сможете попасть на него по ранее купленным билетам, а все денежные средства за них будут возвращены вам в ближайшее время», - пообещала она.

Большинство комментаторов отнеслись к ситуации с юмором.

«Во орги жгут! Перепутали Гоголя с Гегелем», «Тоже вечно путаю Красноярск и Краснодар», «Можно было и в Перми замутить концерт», - написали они.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Ответь на рот

Гость||

Она конченная чтоли?

Гость||

Когда Пензу вернут в Саратовскую область таких путаниц не будет.

Гость||

Люди не ходите на эту дрянь, она же над вами смеётся

Гость||

Гость писал(a):

Люди не ходите на эту дрянь, она же над вами смеётся
Опять людям указывают куда ходить. Не стыдно?

Гость||

зачем слушать это создание гу

Гость||

ЖОПА полная...

Гость||

а она что,когда садилась в самолет,бес сознания была,как в иронии судьбы? и не слышала,куда объявлен рейс?

Гость||

Гость писал(a):

В последнее время стало что-то модно

Посвящать строки «этому» городу!

Город Глупов всегда актуален.

Гость писал(a):

Пенза мне пятки терла, как пемза
Толстопятый городишко.

Гость||

Что за комменты? Светлый день, а все уже в сракотень по ходу!

Гость||

Гость писал(a):

Вот я по Карпинской вниз и до Суворова.

Пешком иду мимо вокзала,

Маршрутка обрызгала, проезжала…

Полчаса назад стоял на коленях,

С Пензой прочно ассоциируется троллейбус. А маршрутка это уже не та Пенза.

Гость||

Гость писал(a):

Светлый день, а все уже в сракотень по ходу!
А ты укуренный и у тебя просветление?

Гость||

Вот я по Карпинской вниз и до Суворова.

......

С кладбищя?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По ее словам, это произошло по вине организатора, перепутавшего города и купившего билет вместо Пензы в Пермь.
Географию эти кадры не учили, только горло драть и могут,невежды, тьфу!

Гость||

Гость писал(a):

А ты укуренный и у тебя просветление?
А тебя затмение, умник, закусывай!

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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