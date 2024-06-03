В Кузнецке вода в реке Труев опасна для купальщиков

03.06.2024 | 18:37

В Кузнецке сложилась неблагоприятная ситуация с качеством воды. Проблему обсудили на совещании в администрации города в понедельник, 3 июня.

Как пояснил глава Кузнецка Сергей Златогорский, качество воды ухудшилось после сброса выше по течению реки Труев. Место ЧП находится за пределами города. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники прокуратуры и специалисты.

«Течет все к нам. Поэтому что касается Труева и вот этой плотины, которая около дач – туда лезть точно не надо», - предостерег Златогорский горожан.

Он поручил довести эту информацию до отдыхающих: купание сейчас может быть опасно.

Купальный сезон в Пензенской области стартовал 1 июня. В официальных местах для отдыха у водоемов выполнят все требования безопасности: организуют спасательный пост, очистят дно от опасных предметов и мусора, отделят зону заплыва буйками, обеспечат наличие средств спасения. В Кузнецке разрешенных мест для купания нет.