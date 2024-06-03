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Общество

На первой летней рабочей неделе прогнозируется град

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Первая рабочая неделя лета запомнится жителям Пензенской области не только жарой, но и градом. О нем население предупредили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Пензенский край окажется под влиянием поля пониженного атмосферного давления. Прохождение атмосферных фронтов будет сопровождаться кратковременными грозовыми дождями с усилением ветра, кое-где даже не исключен град», - сообщили в УГМС, уточнив, что речь идет о периоде с 4 по 7 июня.

Подчеркивается, что температурный режим при этом останется повышенным - до +30 градусов.

Из-за жары и грозы на 4 июня в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности, означающий потенциальную угрозу.

Град в Пензе выпадал 9 мая. В этот день горожане делились в соцсетях фотографиями пейзажей, желали друг другу «доброго зимнего утра» и в шутку поздравляли с Новым годом.

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