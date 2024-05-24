Рабочую пятницу для женщин предложили сократить на 2 часа

24.05.2024 | 08:39

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову с предложением сократить рабочую пятницу для женщин.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении агентства запрос.

По словам Чернышова, женщины выполняют большинство домашних дел и ухаживают за детьми, тратя на это около 6 часов в день. При этом женский труд остается недостаточно видимым для экономики, так как во многом находится за рамками рыночных отношений.

Депутат приводит данные Министерства труда и социальной защиты РФ: на март 2023 года женщины составляли 49% всей рабочей силы в России - это один из самых высоких показателей в мировой практике.

Борис Чернышов также отмечает, что в России возросла продолжительность рабочей недели, причем произошло это именно за счет роста экономической активности женщин.

«В связи с вышеизложенным прошу вас рассмотреть инициативу об установлении сокращенной на 2 часа рабочей пятницы для женщин с сохранением средней зарплаты», - говорится в официальном письме.

Эту меру предполагается сделать обязательной для бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих. Для частных компаний она может носить рекомендательный характер.

Чернышов считает, что в случае принятия инициативы женщины смогут более полноценно отдыхать и проводить время с семьей, что положительно скажется на демографической ситуации в стране.

Ранее комитет Госдумы по труду рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект об уменьшении рабочейй недели с 40 до 39 часов.