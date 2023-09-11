На мусорных площадках в Пензе появляются видеокамеры

11.09.2023 | 15:27

В Пензе решили бороться со стихийными свалками возле контейнерных площадок, применяя штрафы. А помочь в этом должны видеокамеры, которыми начали оборудовать места сбора отходов.

Так, видеонаблюдение уже заработало на площадке около ул. Ульяновской, 25. Она расположена близко к дороге, и водители проезжающих мимо машин приспособились оставлять на прилегающей к бакам территории строительный и другой крупногабаритный мусор. Теперь за подобные поступки им придется заплатить.

На совещании в понедельник, 11 сентября, глава администрации Октябрьского района Артем Садовов сообщил, что камеры планируют также установить на Рахманинова, 39; Сумской, 2; Новоселов, 48.

«Данную практику нужно распространять во всех районах города, на тех площадках, где часто фиксируются случаи выброса крупногабаритного мусора», - распорядился глава Пензы Александр Басенко.

Чтобы воздействовать на нарушителей более эффективно, администрация города подготовила в адрес Законодательного собрания Пензенской области письмо с просьбой увеличить размер штрафа за складирование крупногабаритного мусора в не предназначенных для этих целей местах.