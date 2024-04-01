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Общество

За 3 месяца травмы из-за гололеда получили тысячи пензенцев

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С 1 января по 31 марта за помощью к травматологам обратились почти 9 500 человек. Такую статистику опубликовала клиническая больница имени Г. А. Захарьина в Пензе.

За этот период травмпункт на Пионерской, 4, принял 8 484 пациента, 3 522 из них получили повреждения на улице.

В травматологическом приемнике стационара больницы оказали помощь 1 004 пензенцам, которые упали на скользких улицах. 266 из них медики госпитализировали.

«Согласно статистическим данным, самое большое количество обратившихся за помощью в травматологический пункт было в марте», - подвели итог в медучреждении.

Специалисты подсчитали, что за три месяца 2024-го травмы из-за гололеда получили 4 526 пензенцев.

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