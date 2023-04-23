Сетевое издание|18+|Воскресенье|23 апр 2023|11:37
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В Пензе автобусы на кладбище будут ходить каждые 15 минут

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В воскресенье, 23 апреля, в Пензе пустили дополнительные автобусы по маршруту Пенза-I - Восточное кладбище. Об этом сообщили в управлении транспорта и связи города.

Как и было обещано, задействовано 4 больших автобуса. Первый рейс отправился в 6:45. Интервал движения составляет 15 минут.

Рейсы завершатся в 15:00.

Дополнительный транспорт до Восточного кладбища будет ходить и на Радоницу, которая в этом году выпадает на 25-е число.

Как сообщил начальник управления транспорта и связи Артем Садовов, 25 апреля планируют задействовать уже 8 больших автобусов. Первая машина отправится в 6:30, последняя - в 15:00.

Стоимость проезда - 27 рублей.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Пользовательское соглашение | Реклама на сайте