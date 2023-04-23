В Пензе автобусы на кладбище будут ходить каждые 15 минут

В воскресенье, 23 апреля, в Пензе пустили дополнительные автобусы по маршруту Пенза-I - Восточное кладбище. Об этом сообщили в управлении транспорта и связи города.
Как и было обещано, задействовано 4 больших автобуса. Первый рейс отправился в 6:45. Интервал движения составляет 15 минут.
Рейсы завершатся в 15:00.
Дополнительный транспорт до Восточного кладбища будет ходить и на Радоницу, которая в этом году выпадает на 25-е число.
Как сообщил начальник управления транспорта и связи Артем Садовов, 25 апреля планируют задействовать уже 8 больших автобусов. Первая машина отправится в 6:30, последняя - в 15:00.
Стоимость проезда - 27 рублей.
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