В Пензе автобусы на кладбище будут ходить каждые 15 минут

23.04.2023 | 09:58

В воскресенье, 23 апреля, в Пензе пустили дополнительные автобусы по маршруту Пенза-I - Восточное кладбище. Об этом сообщили в управлении транспорта и связи города.

Как и было обещано, задействовано 4 больших автобуса. Первый рейс отправился в 6:45. Интервал движения составляет 15 минут.

Рейсы завершатся в 15:00.

Дополнительный транспорт до Восточного кладбища будет ходить и на Радоницу, которая в этом году выпадает на 25-е число.

Как сообщил начальник управления транспорта и связи Артем Садовов, 25 апреля планируют задействовать уже 8 больших автобусов. Первая машина отправится в 6:30, последняя - в 15:00.

Стоимость проезда - 27 рублей.