Пензенцам рассказали, что делать при встрече с проснувшимся медведем

31.03.2023 | 12:41

В конце марта традиционно выходят из зимней спячки медведи. Эти хищники обитают и на территории Пензенской области. В июне 2022 года зверя обнаружили на территории Сосновоборского района, а в августе хищник оставил следы в Кузнецком районе.

По официальным данным, на территории области проживает 4-6 медведей. Начиная с 2018 года следы их пребывания были зафиксированы в Лунинском, Городищенском, Земетчинском, Камешкирском, Кузнецком, Сосновоборском, Никольском, Шемышейском районах.

По словам кандидата биологических наук, доцента кафедры «Зоология и экология» ПГУ Олега Ермакова, в 2022 году было зафиксировано 14 случаев обнаружения следов медведя.

Сотрудники МЧС предупреждают: весенний медведь - голодный зверь. Близко к нему подходить опасно, но и убегать категорически не рекомендуется, пишет «Парламентская газета».

Эксперты подчеркивают, сейчас питаться медведям особо нечем, лишь умершей от удушья при отсутствии кислорода рыбой или остатками на нерестилищах. И потому весенний медведь - сонный, голодный и злой. Встретив его следы, не надо увлеченно идти по ним, снимая экшен-контент на смартфон. Нужно развернуться и плавно, но уверенно двигаться в обратную сторону — подальше от хищника.

Любителям лесных прогулок рекомендуют придерживаться открытых пространств и редколесий. Не передвигаться вдоль берегов водоемов, так как медведи могут выйти за рыбой. Заканчивать прогулку следует до наступления сумерек. Ночь – время медведей.

Главное заблужение – медведь медлителен. Это не так. Когда захочет, животное передвигается очень быстро. Поэтому увидев зверя издалека, никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя убегать. Лучше отпугнуть медведя громкими звуками: ударами палки о деревья, выстрелом ракеты в воздух, громким криком. И плавно удалиться с линии обзора.

При встрече лицом к лицу специалисты рекомендуют не смотреть зверю в глаза, отразить атаку медведя может помочь специальный едкий перечный баллончик с высокой концентрацией веществ. Стрелять в зверя не стоит до последнего. Медведь не побежит, а разозлится и раздерет обидчика.

Если же сделано все, чтобы не вызвать агрессии, но любопытство косолапого не удовлетворено и отвлечь медведя не удалось, МЧС рекомендует: «Ложитесь на землю в позу эмбриона или на живот, сомкните руки на шее и защищайте голову, притворитесь мертвым и не двигайтесь, пока медведь не уйдет очень далеко. Если, несмотря на все эти меры, медведь начинает вас трепать или грызть, то отбивайтесь. Не бойтесь боли, в этот момент вы ее не будете чувствовать: бейте по глазам. Ведь даже в самой отчаянной ситуации есть шанс, пусть и небольшой, и от того, как вы распорядитесь этим шансом, зависит ваша жизнь».