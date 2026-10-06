В среду, 7 октября, в Пензе перекроют участок улицы Бакунина - от Кирова до Володарского. Об этом городская администрация предупредила 6-го числа.

Отрезок будет недоступен для транспорта с 7:00 до 19:00. Причина - ремонт асфальтобетонного покрытия.

«Рекомендуем автолюбителям учитывать данные изменения при планировании маршрута», - отметили в мэрии.

Ранее участок отфрезеровали, затем здесь восстановили смотровые колодцы, выставив нужную высоту, чтобы после ремонта дорожное полотно было ровным. Перед этим аналогичные работы велись на отрезке улицы Бакунина от Плеханова до Володарского.

Полное восстановление планируется завершить до 11 октября.