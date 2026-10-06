В Пензе на диагностику состояния дорог выделили более 5 млн рублей

Общество

В Пензе на диагностику состояния дорог выделили более 5 млн рублей
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В Пензе готовы потратить 5 200 000 рублей на диагностику и оценку технического состояния улично-дорожной сети. Информация об этом появилась на портале госзакупок 5 октября.

Такой анализ необходим для получения объективной и достоверной информации об эксплуатационном состоянии участков, соответствии их режиму движения и установленной категории.

Заказчиком работ выступает городское управление ЖКХ.

Специалисты должны выполнить панорамную съемку дорог в прямом и обратном направлении 3 различными камерами (угол обзора - 180 градусов, шаг - 5 метров), провести сканирование для определения геометрических параметров, измерить прочность и сцепные свойства покрытия, зарегистрировать все повреждения.

Также необходимо собрать данные о состоянии тротуаров, дорожных знаков, ограждений, остановочных павильонов, площадок отдыха, количестве АЗС.

В списке для обследования - 1 057 элементов улично-дорожной сети общей протяженностью более 723 км.

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