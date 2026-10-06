В Пензенской области 11 бывшим мигрантам вручили повестки

В Пензенской области провели очередной рейд по местам массового скопления бывших мигрантов, получивших российское гражданство.

Цель мероприятий - выявить тех, кто не встал на воинский учет или нарушил миграционное законодательство.

В ходе рейда были проверены 130 человек, 11 из них не состояли на учете в военкомате по месту регистрации. Им выписали повестки.

Еще 5 гражданам грозит депортация.

«Подобные плановые рейды проводятся с 2024 года и имеют регулярный характер», - подчеркнули в ВСО СКР по Пензенскому гарнизону.