8 октября в ряде микрорайонов Пензы отключат холодную воду

В четверг, 8 октября, в центре Пензы, в районе Тамбовской Заставы, в Райках, на Западной и Южной Поляне, в поселке Газовом, в Веселовке и в районе улицы Совхоз-техникум отключат холодную воду. Горводоканал уведомил об этом в своем канале в МАХ в 16:25 6-го числа.

Причина - присоединение нового жилого комплекса «Модернист» (проезд Свердлова) к сетям. Планируемое время работ - с 8:00 до 20:00.

В зону отключения попадают:

- ул. Красная;

- ул. Володарского;

- ул. Кирова (до здания Законодательного собрания);

- ул. Калинина (отрезок от ул. Свердлова до ул. Лермонтова);

- ул. Московская (участок от ул. Карла Маркса до ул. Кураева);

- ул. Ключевского;

- ул. Кураева;

- ул. Чкалова (до ул. Калинина);

- ул. Богданова;

- ул. Свердлова;

- ул. Куйбышева;

- ул. Советская;

- ул. Карла Маркса;

- ул. Белинского;

- ул. Красная;

- ул. Ставского;

- ул. Революционная;

- ул. Захарова;

- ул. Космодемьянской;

- ул. Ново-Тамбовская и ул. Тамбовская;

- ЖК «Тамбовская застава»;

- ул. Гражданская и Ново-Гражданская;

- ул. Жуковского;

- ул. Маршала Крылова;

- ул. Попова;

- ул. Мира;

- ул. Ленинградская;

- ул. Пацаева;

- ул. Мотоциклетная и Мотоциклетный проезд;

- ул. Тимирязева (с проездами);

- ул. Бекешская;

- ул. Аминевка;

- ул. Дарвина;

- ул. Громова;

- ул. Зеленый Овраг;

- ул. Весенняя;

- ул. Проломная;

- 2-й и 3-й Объединенные проезды;

- ул. Карпинского;

- ул. Совхоз-техникум;

- ул. Военный Городок;

- ул. Лескова (с проездами);

- Подгорный переулок и Подгорные проезды;

- ул. Водопьянова (с проездами);

- ул. Кутузова;

- Первомайский переулок;

- Березовский переулок;

- 1, 2, 3-й Окружные проезды;

- ул. Зеленодольская.

Кроме того, подача будет ограничена в больницы КИМ (Красная, 23) и офтальмологическую (Красная, 32).

Подвоз технической воды будет организован по заявкам, уточнили в ресурсоснабжающей компании.