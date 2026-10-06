8 октября в ряде микрорайонов Пензы отключат холодную воду

В четверг, 8 октября, в центре Пензы, в районе Тамбовской Заставы, в Райках, на Западной и Южной Поляне, в поселке Газовом, в Веселовке и в районе улицы Совхоз-техникум отключат холодную воду. Горводоканал уведомил об этом в своем канале в МАХ в 16:25 6-го числа.
Причина - присоединение нового жилого комплекса «Модернист» (проезд Свердлова) к сетям. Планируемое время работ - с 8:00 до 20:00.
В зону отключения попадают:
- ул. Красная;
- ул. Володарского;
- ул. Кирова (до здания Законодательного собрания);
- ул. Калинина (отрезок от ул. Свердлова до ул. Лермонтова);
- ул. Московская (участок от ул. Карла Маркса до ул. Кураева);
- ул. Ключевского;
- ул. Кураева;
- ул. Чкалова (до ул. Калинина);
- ул. Богданова;
- ул. Свердлова;
- ул. Куйбышева;
- ул. Советская;
- ул. Карла Маркса;
- ул. Белинского;
- ул. Красная;
- ул. Ставского;
- ул. Революционная;
- ул. Захарова;
- ул. Космодемьянской;
- ул. Ново-Тамбовская и ул. Тамбовская;
- ЖК «Тамбовская застава»;
- ул. Гражданская и Ново-Гражданская;
- ул. Жуковского;
- ул. Маршала Крылова;
- ул. Попова;
- ул. Мира;
- ул. Ленинградская;
- ул. Пацаева;
- ул. Мотоциклетная и Мотоциклетный проезд;
- ул. Тимирязева (с проездами);
- ул. Бекешская;
- ул. Аминевка;
- ул. Дарвина;
- ул. Громова;
- ул. Зеленый Овраг;
- ул. Весенняя;
- ул. Проломная;
- 2-й и 3-й Объединенные проезды;
- ул. Карпинского;
- ул. Совхоз-техникум;
- ул. Военный Городок;
- ул. Лескова (с проездами);
- Подгорный переулок и Подгорные проезды;
- ул. Водопьянова (с проездами);
- ул. Кутузова;
- Первомайский переулок;
- Березовский переулок;
- 1, 2, 3-й Окружные проезды;
- ул. Зеленодольская.
Кроме того, подача будет ограничена в больницы КИМ (Красная, 23) и офтальмологическую (Красная, 32).
Подвоз технической воды будет организован по заявкам, уточнили в ресурсоснабжающей компании.