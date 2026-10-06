В детской больнице открыли отделение челюстно-лицевой хирургии

В Пензенской областной детской клинической больнице имени Н. Ф. Филатова открыли отделение челюстно-лицевой хирургии.

Оно рассчитано на 10 коек и действует в составе хирургического отделения. Таким образом, пациенты с травмами и патологиями лица смогут получать помощь амбулаторно и в стационаре.

Для записи необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления или к врачу в Пензенскую стоматологическую поликлинику. Профильные специалисты оценят необходимость лечения в областной детской больнице и выдадут направление.

«Мы создаем условия, при которых родителям больше не нужно везти ребенка в федеральные центры для решения сложных хирургических и стоматологических задач. Вся необходимая помощь теперь доступна в Пензе», - прокомментировал главврач медучреждения Марат Лебедев.

С начала октября в больнице имени Н. Ф. Филатова работает стоматологический кабинет для детей с ментальными нарушениями, напомнили в областном минздраве. Здесь принимают пациентов с ДЦП, задержкой психоречевого развития, расстройствами аутистического спектра и другими расстройствами.