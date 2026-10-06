7 октября воздух в Пензенской области прогреется до +17 градусов

7 октября в Пензенской области будет облачно с прояснениями, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут +5...+10 градусов, до самого утра будет туманно, в большинстве районов пройдет небольшой дождь. Днем ртутные столбики поднимутся до +12...+17, осадки прекратятся.

К ночи на четверг прогнозируется 0...+5 градусов, дождь также не предвидится.

На протяжении суток будет дуть юго-западный или западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили, что на этой рабочей неделе пензенцев ждут погодные качели. Причина тому - изменение поля атмосферного давления.