7 октября воздух в Пензенской области прогреется до +17 градусов

Общество

7 октября воздух в Пензенской области прогреется до +17 градусов
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7 октября в Пензенской области будет облачно с прояснениями, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут +5...+10 градусов, до самого утра будет туманно, в большинстве районов пройдет небольшой дождь. Днем ртутные столбики поднимутся до +12...+17, осадки прекратятся.

К ночи на четверг прогнозируется 0...+5 градусов, дождь также не предвидится.

На протяжении суток будет дуть юго-западный или западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили, что на этой рабочей неделе пензенцев ждут погодные качели. Причина тому - изменение поля атмосферного давления.

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