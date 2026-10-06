Олимпийскую аллею и Учительский сквер снова обработают от клещей

В октябре в Пензе проведут повторную акарицидную (противоклещевую) обработку лесопарковой зоны Олимпийской аллеи и Учительского сквера.

Информация об этом 5 октября появилась на портале госзакупок. За опрыскивание парк Белинского, на балансе которого находятся территории, планирует заплатить 475 200 рублей. Средства выделяются из городского бюджета.

Обработка должна быть выполнена до 20 октября, уточняется в проектной документации.

Обе зоны опрыскивали от клещей в мае. На Учительский сквер тогда было выделено 381 937 рублей; на Олимпийскую аллею и веревочный парк - 2 644 103.

Барьерная акарицидная обработка, как правило, подразумевает расчистку газонов от опавшей листвы и сучьев, сбор и вывоз валежника, опрыскивание растительности специальными средствами. На этот период объекты закрывают для посещения.

По данным на 30 сентября, за весь сезон активности клещей в этом году с жалобами на укусы опасных членистоногих обратились 3 038 человек, из них 942 - дети.