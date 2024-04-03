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Общество

В Пензе хирурги прооперировали бойца, раненного кассетным снарядом

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В Пензе хирурги областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко помогли мобилизованному, раненному кассетным снарядом на СВО. Ему пришлось делать редкую операцию, чтобы извлечь из плеча крошечный осколок (он был рядом с артерией).

Молодой человек поступил в отделение сосудистой хирургии из военного госпиталя, куда попал с множественными травмами правой руки и ног. Он чувствовал боль, онемение кисти и жаловался на «пульсирующий шум» в плече.

«После осмотра пациента, а также комплексного дообследования было выявлено повреждение сосудисто-нервного пучка средней трети плеча и посттравматическое артериовенозное соустье правой плечевой артерии и вены. Это грозило серьезными осложнениями в последующем», - рассказали в пресс-службе областного минздрава.

Было принято решение оперативно извлечь осколок, а также реконструировать сосуды и нервы. Операция прошла успешно, вскоре бойца выписали, теперь он проходит реабилитацию.

Ранее пензенские врачи в бронированных костюмах достали осколок из бедра другого участника спецоперации. Они заподозрили, что в ноге военного застряла часть кассетного боеприпаса со взрывчатым веществом.

Перед этим медики спасли жизнь мужчине с проникающим огнестрельным ранением грудной клетки.

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Источник — фото областного минздрава
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