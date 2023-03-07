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Общество

На улице Чехова не удается победить незаконную торговлю

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Участники проверочных рейдов регулярно посещают продавцов на улице Чехова, которые торгуют в не установленных для этого местах.

В срочном порядке хватающие сумки на колесиках женщины, как таблицу умножения, повторяют одни и те же слова: «У нас ИП есть у всех, а на рынке место знаете почем? 1 000 рублей в день! И где нам взять эти деньги?»

По словам представителей Железнодорожной администрации, место на рынке стоит 400 рублей.

Есть незаконные прилавки и через дорогу - на улице Бакунина. В нескольких сотнях метров от места несанкционированной торговли стоит Центральный рынок, но туда стихийщиков не заманишь.

В прошлом году на граждан, торгующих в неустановленных местах в Железнодорожном районе, составлено 134 административных протокола, из них 82 - на улицах Бакунина и Чехова. Штраф - от 1 500 до 15 000 рублей.

«Это, во-первых, неуплата налогов, во-вторых, непонятно, кто торгует, каким товаром, есть ли у него сертификаты качества, безопасен ли он для населения, и в-третьих, конечно, если каждый будет стоять на любой тропинке, где ему вздумается, у нас никакого порядка не будет», - отметил глава администрации Железнодорожного района Андрей Шулькин.

Как только проверяющие лица удалились, не прошло и нескольких секунд, как незаконные торговцы вновь вернулись на свои насиженные места. Бизнес есть бизнес - ничего личного.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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