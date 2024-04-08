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Общество

9 апреля часть Пензы останется без воды

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Во вторник, 9 апреля, в части Пензы почти на весь день отключат водоснабжение - с 8:00 до 20:00. Это необходимо для проведения аварийно-восстановительных работ на магистральном водопроводе.

Ресурса не будет на улицах Аустрина, Совхозной, Депутатской, Лунинской, Байкова, Островной, Компрессорной, Совхоз Победы, Сормовской. Улицы Можайского, Сумская, Каштановая, Нестерова, Северополянская попадают под отключение вместе с одноименными проездами.

Также без воды останутся поселок ЗИФ и СНТ «Южный».

В социально значимые объекты и по заявкам управляющих компаний организуют подвоз технической воды.

«Обращаем внимание на то, что после включения водоснабжения потребуется время на заполнение распределительной сети, поэтому в первые часы напор воды может быть снижен», - предупредили ресурсники.

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