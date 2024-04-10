В Пензе преображают территорию возле цирка

10.04.2024 | 20:56

В Пензе продолжают благоустраивать территорию между улицами Плеханова и Гладкова, в районе строящегося цирка. На среду, 10 апреля, сделано около 30% от запланированного объема работ.

На 40% выполнен план по выносу сетей электроснабжения, водо- и газопровода, воздушной теплотрассы.

«Работа проделана основательная. Какие-то сети на участке были очень старыми, заброшенными, какие-то пересекались. В процессе строительства неоднократно выполняли корректировку проекта, каждое действие требовало взвешенных решений», - рассказал на своей странице во «ВКонтакте» глава Пензы Александр Басенко.

Площадь озеленения составит 1 500 кв. м. Предполагается высадка пятилетних лип, елей, каштанов. Газоны засеют травой. Тротуарной плиткой выложат 1 067 кв. м, асфальт покроет площадь в 1 855 кв. м.

Всего специалистам предстоит благоустроить 3 тыс. кв. м. Работы хотят завершить к концу июня.

Сейчас идет строительство двухполосной дороги, соединяющей Плеханова и Гладкова и позволяющей подъезжать к цирку и легковым автомобилям, и грузовому транспорту. Протяженность полотна - 176 метров, ширина каждой полосы - 3,5 метра, тротуара - 2 метра. Сдать объект планируют в июне.