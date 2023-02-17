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Общество

В гордуме озвучили: одного охранника на школу недостаточно

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Передача ставок сторожей в детских образовательных учреждениях в ЧОПы в Пензе не планируется. Об этом сообщила начальник управления образования города Алла Маркова в пятницу, 17 февраля, на сессии гордумы.

«Мы такой расчет делали. У нас охрана ЧОП на сегодняшний момент осуществляется c 12-часовым режимом. Анализировали близлежащие регионы по стоимости часа охраны и смене режима. Если мы сейчас сокращаем наших сторожей, которые есть, 609 человек мы должны освободить от работы. Мы на сегодняшний момент эту идею не поддерживаем. Просчитывали - это будет увеличение стоимости часа, которую мы провели уже», - объяснила Алла Маркина.

О том, что у пензенских школ нет денег на наем чоповцев, в 2019 году говорил бывший тогда начальником управления образования Юрий Голодяев. «На 12-часовую охрану ЧОПами необходимо выделять в городском бюджете 95 миллионов рублей. Это очень большая сумма», - отмечал он.

Депутат Алексей Иванов решил высказаться на тему охраны школ в целом. Он обратил внимание коллег на то, что одного охранника на учебное заведение недостаточно.

«Вкладываемся в техническое оснащение (замену камер, дополнительную их установку, заборы меняем, устанавливаем пропускной режим). Забор еще никого не сдерживал или камеры, а человеческий фактор играет основополагающую роль», - подчеркнул он.

Единственный на учебное заведение охранник не может ни отойти в туалет, ни «пообедать по-человечески».

«На объекте должно находиться как минимум два сотрудника. Предусмотрен обход территории, а как может отойти один сотрудник охраны, если его подменить просто некому? Это безопасность наших детей... Раз уж у нас не получается передать полномочия сторожей в ЧОПы, о чем ЧОПы давно ведут разговор, потому что это позволит увеличить зарплаты их сотрудникам и привлечь к этой работе более качественный персонал», - заявил Алексей Иванов.

Больше на эту тему никто из депутатов высказываться не стал.

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