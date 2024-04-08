В Пензе продолжают ремонтировать тротуар на улице Попова

08.04.2024 | 20:29

В Пензе ремонт тротуара на улице Попова пообещали завершить до конца апреля. Подрядчик после перерыва уже приступил к работам.

Об этом рассказали в понедельник, 8 апреля, в управлении ЖКХ города. Пешеходную зону заасфальтируют до 25-го числа.

Ранее сообщалось, что ремонт тротуара завершат до конца 2023 года. Участок засыпали щебнем, но асфальт не положили, и в таком виде он пережил зиму.

Местные жители поинтересовались, когда работы закончат, и назвали происходящее безобразием.

«Работы по замене асфальта на тротуарах начаты еще в ноябре и до сих пор не закончены! Передвигаться по ним можно с большим трудом. А как быть мамам с колясками или пожилым людям? - возмутились они в соцсети.

Им ответил представитель управления ЖКХ города, сообщив, что ремонт продолжат, и назвал срок завершения работ – начало мая.