Тротуар на улице Попова пообещали обустроить до конца года

03.11.2023 | 15:51

Тротуар на улице Попова в Пензе должен появиться уже в 2023 году. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщили в администрации города.

«С подрядной организацией заключен контракт на 2023-2024 годы, но благодаря благоприятным погодным условиям планируем после завершения ремонта проезжей части уже в этом году приступить к обустройству тротуара», - заявил заместитель начальника управления ЖКХ Михаил Парастаев.

Сейчас на участке от Ленинградской до Окружной укладывают финишный слой дорожного покрытия.

Асфальтировку рассчитывают закончить к вечеру 4 ноября, чтобы в 19:00, как обещали, открыть движение транспорта. Проезд был запрещен с утра 3-го числа.

Шире, чем была, дорога в итоге не станет, но новшества запланированы. Так, к примеру, намечались перенос остановки «Детский дом» на несколько метров в сторону Губернского лицея и создание заездного кармана.