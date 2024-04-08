В МЧС рассказали о паводковой ситуации в регионе

08.04.2024 | 14:42

В Пензенской области остаются подтопленные мосты и придомовые участки. О ситуации с паводком рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По состоянию на 14:08 понедельника, 8 апреля, талыми водами охвачены 6 придомовых территорий в Мичуринском сельсовете Пензенского района. Утром таковых было 8.

В Бессоновском районе залиты 2 моста - в селах Грабово и Пыркино.

Ранее жителей области предупредили: паводок вступил в активную фазу. Самая неблагоприятная ситуация наблюдалась в Сердобском и Нижнеломовском районах. Уровень воды в реках Сердобе и Ломовке превысил критические значения.

Ожидалось, что пик паводка наступит до 7 апреля.