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Общество

Прерывались на зиму: на ул. Захарова продолжат прокладку труб

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В Пензе продолжат ремонтные работы на улице Захарова. Ресурсники собираются завершить прокладку газовых сетей.

Пока пензенцы могут увидеть на газонах оставленные специалистами трубы. Ранее их прятал от глаз прохожих и водителей снег.

«На улице Захарова, где кладбище, в прошлом году клали какие-то трубы, еще из-за них асфальт провалился. Теперь трубы из-под снега повылазили. Это так надо? Ремонт закончили или еще нет?» - поинтересовался читатель сетевого издания «ПензаИнформ».

Его обращение направили в мэрию. В ответе, подписанном заместителем главы администрации Ильдаром Усмановым, говорится, что работы продолжатся с наступлением благоприятной погоды. Специалисты используют оставленные на зиму трубы.

«Дефекты дорожного покрытия, возникшие на проезжей части вследствие проведения работ, будут устранены подрядной организацией в полном объеме», - сообщается в документе.

В конце ноября 2023-го на Захарова сложилась аварийная ситуация: в районе пересечения с улицей Мира вспучился асфальт и образовалась трещина. Власти отреагировали оперативно, часть улицы закрыли для проведения ремонта.

Появление дефекта объяснили тем, что во время бурильных работ для замены газовых коммуникаций подрядчик выдавил грунт под проезжей частью.

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