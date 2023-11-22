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Общество

Улицу Захарова в Пензе частично перекроют

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На улице Захарова в Пензе сложилась аварийная ситуация. Одну из полос движения собираются перекрыть.

Речь идет об участке в районе пересечения с улицей Мира, сообщил в среду, 22 ноября, в своем телеграм-канале глава Пензы Александр Басенко.

О том, что на Захарова вспучился асфальт и образовалась трещина, сообщили ранее участники чата «Дорожная обстановка Пензы» мессенджера Viber. «Подтекает вода. Ждем фонтан», - написал водитель.

Как объяснил Александр Басенко, несколько часов назад во время бурильных работ для замены газовых коммуникаций подрядчик выдавил грунт под проезжей частью.

«Сейчас городское управление ЖКХ устанавливает фактические причины произошедшего. В зависимости от результата выработаем меры по устранению аварийной ситуации», - сообщил глава города.

Он опубликовал фото с места ЧП.

Улицу Захарова в Пензе частично перекроют

Чтобы специалисты спокойно работали, нужно частично перекрыть улицу. Сейчас разрабатывают временную схему движения.

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Источник — видео Дорожная обстановка Пензы
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