Улицу Бакунина в Пензе временно закроют для проезда

02.04.2024 | 19:21

В Пензе на два дня временно запретят движение транспорта по улице Бакунина. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщили в пресс-службе мэрии.

Проезд ограничат на участке от улицы Плеханова до Ставского. 3 и 4 апреля с 10:00 до 14:00 там будут восстанавливать дорожное покрытие на месте вскрышных работ.

Пензенским автомобилистам порекомендовали составить маршрут с учетом этого ограничения.

Ранее в областном центре на 2 дня для движения транспорта закрывали мост на улице Токарной. Из-за ураганного ветра объект лишился ограждений, их требовалось восстановить.

Во время ремонта конструкцией могли пользоваться только пешеходы. Работы завершились 29 марта.