Дымящий тренд: за год еще больше пензенцев стали курить

20.04.2023 | 13:27

Пензенская область попала в число регионов, в которых за год существенно выросло количество курящих людей.

По сравнению с 2021-м доля пристрастившихся к сигаретам увеличилась на 3,5 процентных пункта - до 22,5%. Данные приводит finexpertiza.ru.

Исследование показало: в прошлом году в стране больше людей озаботились своим здоровьем и отказались от курения. Количество россиян с этой вредной привычкой уменьшилось на 5,8%, или на 1,4 млн человек. Дымить продолжают 19,2% населения в возрасте от 15 лет и старше (около 23 млн граждан).

«Доля курящего населения планомерно снижается все последние годы. В допандемийном 2019 году систематически потребляли табачные изделия 23,2% взрослого населения, или около 28,03 млн человек. В 2020 году количество курильщиков сократилось на 7,3%, в 2021 году - на 6,1%», - отметили эксперты.

В 2022-м меньше курить стали в 49 регионах страны. Лидером стала Республика Мордовия, там доля никотинозависимого населения сократилась на 7,6 процентных пункта - до 10,2%.

В 36 регионах, наоборот, зафиксирован негативный тренд - больше людей пристрастились к курению. Существенный рост отмечен в Республике Алтай: на 13 процентных пунктов, до 34,2%.

Как отметили эксперты, вредная привычна наиболее распространена среди мужчин. В среднем по России курит каждый третий представитель сильного пола и только каждая двенадцатая женщина.

Пензенская область, по результатам опроса 2022 года, попала в десятку регионов с наибольшей долей курящих мужчин. В зависимости от никотина признались 47,9% пензенцев.