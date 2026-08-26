ВТБ запустил отдельный маршрут в аэропортах для премиальных клиентов

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Клиенты ВТБ Private Banking и «Привилегии» теперь могут проходить предполетные процедуры в аэропортах по отдельному маршруту - от входа в аэропорт до посадки на рейс. Об этом в преддверии ВЭФ-2026 рассказал заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Для клиентов состоятельного сегмента банка организован бесплатный маршрут с полным сопровождением на всех этапах: выделенные стойки регистрации на рейсы по России, отдельный от других пассажиров паспортный контроль и проход в зону предполетного досмотра, лента для досмотра багажа без общей очереди. Пока маршрут доступен на внутренних рейсах в аэропортах Внуково (Москва), Пулково (Санкт-Петербург) и Кневичи (Владивосток).

После прохождения предполетных процедур клиенты могут посетить бизнес-залы и рестораны за преференции от банка. Они начисляются ежемесячно в зависимости от уровня обслуживания клиента.

«В рамках премиального обслуживания мы первыми среди банков собрали все этапы предполетной подготовки в единый маршрут. Регистрация, досмотр, бизнес-зал, посадка - клиентам ВТБ больше не нужно разбираться, куда идти и где ждать. Путь от дверей аэропорта до гейта занимает буквально несколько минут. Именно так и должен работать премиальный сервис - незаметно брать на себя бытовые хлопоты и возвращать человеку время», - прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер.

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