На ряде улиц в Терновке отключили холодную воду

В Терновке на время ремонта на сетях на улице Ташкентской, 4, отключили холодную воду. Об этом в 11:15 среды, 26 августа, сообщили в ресурсоснабжающей организации.
Воды нет по следующим адресам:
- ул. Батумская;
- ул. Новоселовка;
- 1-й проезд Терновского;
- проезд Ялтинский;
- ул. Павлика Морозова;
- ул. Ташкентская и проезды;
- ул. Пушкари;
- ул. Ростовская;
- ул. Спортивная;
- ул. Ялтинская;
- ул. Терновского, 97-115.
Время возобновления подачи ресурса не указывается.
Ресурсники отметили, что после включения воды потребуется время на заполнение системы, поэтому в первые часы напор может быть снижен.
UPD: в 14:43 ресурсники сообщили, что водоснабжение возобновилось.