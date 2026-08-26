На ряде улиц в Терновке отключили холодную воду

В Терновке на время ремонта на сетях на улице Ташкентской, 4, отключили холодную воду. Об этом в 11:15 среды, 26 августа, сообщили в ресурсоснабжающей организации.

Воды нет по следующим адресам:

- ул. Батумская;

- ул. Новоселовка;

- 1-й проезд Терновского;

- проезд Ялтинский;

- ул. Павлика Морозова;

- ул. Ташкентская и проезды;

- ул. Пушкари;

- ул. Ростовская;

- ул. Спортивная;

- ул. Ялтинская;

- ул. Терновского, 97-115.

Время возобновления подачи ресурса не указывается.

Ресурсники отметили, что после включения воды потребуется время на заполнение системы, поэтому в первые часы напор может быть снижен.

UPD: в 14:43 ресурсники сообщили, что водоснабжение возобновилось.