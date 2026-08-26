28 августа на Земле ожидаются магнитные бури

Общество

28 августа на Земле ожидаются магнитные бури
Печать
Max

Вспышки на Солнце закончились, но для Земли все только начинается - к ней летит облако плазмы, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН утром в среду, 26 августа.

«Выбросам плазмы, даже с учетом их огромных скоростей в 600-1 000 км/с, требуется от 2 до 4 дней, чтобы преодолеть 150 миллионов километров, отделяющих Землю от Солнца. Поэтому распространена ситуация, когда вспышечная активность уже прекращена, а Земля только готовится с ней встретиться. Именно это и происходит сейчас», - пояснили ученые.

Облако плазмы, выброшенное 25 августа взрывом, утром 26-го находилось на пути к Земле где-то между орбитами Меркурия и Венеры.

Предполагается, что оно прибудет к планете в пятницу.

28 августа на Земле ожидаются магнитные бури

«Прогноз на удар является довольно щадящим. Скорость выброса, судя по всему, не слишком велика, поэтому изначальные ожидания на сильные бури уровня G3 снижены до более скромных значений в диапазоне G1-G2 (слабые и средние события)», - добавили в лаборатории.

Геомагнитные возмущения могут продлиться до двух суток, дополнительной энергии им добавит находящаяся сейчас на Солнце корональная дыра.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
астрономия буря шторм
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!