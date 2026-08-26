28 августа на Земле ожидаются магнитные бури

Вспышки на Солнце закончились, но для Земли все только начинается - к ней летит облако плазмы, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН утром в среду, 26 августа.

«Выбросам плазмы, даже с учетом их огромных скоростей в 600-1 000 км/с, требуется от 2 до 4 дней, чтобы преодолеть 150 миллионов километров, отделяющих Землю от Солнца. Поэтому распространена ситуация, когда вспышечная активность уже прекращена, а Земля только готовится с ней встретиться. Именно это и происходит сейчас», - пояснили ученые.

Облако плазмы, выброшенное 25 августа взрывом, утром 26-го находилось на пути к Земле где-то между орбитами Меркурия и Венеры.

Предполагается, что оно прибудет к планете в пятницу.

«Прогноз на удар является довольно щадящим. Скорость выброса, судя по всему, не слишком велика, поэтому изначальные ожидания на сильные бури уровня G3 снижены до более скромных значений в диапазоне G1-G2 (слабые и средние события)», - добавили в лаборатории.

Геомагнитные возмущения могут продлиться до двух суток, дополнительной энергии им добавит находящаяся сейчас на Солнце корональная дыра.