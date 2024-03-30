В последний день марта пензенцы рискуют промокнуть

30.03.2024 | 18:00

По данным пензенского гидрометцентра, в воскресенье, 31 марта, погода будет соответствовать окончанию первого весеннего месяца.

В течение суток умеренный ветер будет дуть с юго-запада. Ночь пройдет без существенных осадков, термометр покажет +3...+5 градусов. Ночью и утром местами ожидается туман с видимостью до 500 м.

Днем синоптики прогнозируют небольшой дождь, который будет чередоваться с проглядывающим сквозь облака солнцем. Воздух прогреется до +10...+12.

В старину 31 марта называли Кирилл - Дери Полоз. Снега уже практически не было, и можно было ободрать полозья у саней.

Считалось, что если на Кирилла зацвела мать-и-мачеха, морозы отступили окончательно. Вполне вероятно, что эта примета верна и сейчас: 1 апреля пензенцам обещают до +20 градусов.