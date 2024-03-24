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Общество

Расчистка пруда у 6-й больницы продолжится весь 2024 год

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В минлесхозе области уточнили сроки расчистки пруда у клинической больницы № 6 в Пензе.

Водоем спустили в августе 2022-го, после этого жители Арбекова и близлежащих районов стали жаловаться на зловоние. В сентябре к расчистке донных отложений и мусора привлекли экскаватор. Работы продолжались весь 2023 год.

«А что с прудом около 6-й городской больницы? Канул в лету?» - поинтересовалась пользовательница Галина на странице ЦУРа Пензенской области в соцсети «ВКонтакте».

Представитель регионального минлесхоза ответил, что специалисты трудятся. «Работы планируется завершить в декабре 2024 года», - сообщили Галине.

Предполагается, что очищенный от донных отложений пруд преобразится. Из-за активизации подводных родников повысится качество воды, улучшится экосистема водоема и в целом окружающая среда микрорайона.

Пруд у 6-й больницы всегда был местом притяжения пензенцев, особенно в пляжный сезон. Хотя вода в нем не отличалась чистотой, некоторые горожане не боялись тут купаться.

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Источник — фото областного минлесхоза
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