Расчистка пруда у 6-й больницы продолжится весь 2024 год

24.03.2024 | 13:52

В минлесхозе области уточнили сроки расчистки пруда у клинической больницы № 6 в Пензе.

Водоем спустили в августе 2022-го, после этого жители Арбекова и близлежащих районов стали жаловаться на зловоние. В сентябре к расчистке донных отложений и мусора привлекли экскаватор. Работы продолжались весь 2023 год.

«А что с прудом около 6-й городской больницы? Канул в лету?» - поинтересовалась пользовательница Галина на странице ЦУРа Пензенской области в соцсети «ВКонтакте».

Представитель регионального минлесхоза ответил, что специалисты трудятся. «Работы планируется завершить в декабре 2024 года», - сообщили Галине.

Предполагается, что очищенный от донных отложений пруд преобразится. Из-за активизации подводных родников повысится качество воды, улучшится экосистема водоема и в целом окружающая среда микрорайона.

Пруд у 6-й больницы всегда был местом притяжения пензенцев, особенно в пляжный сезон. Хотя вода в нем не отличалась чистотой, некоторые горожане не боялись тут купаться.