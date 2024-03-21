На улице Куйбышева в Пензе погибшие саженцы заменят новыми

21.03.2024 | 10:01

Критика дорожных служб, уничтоживших и изувечивших саженцы деревьев на улице Куйбышева в Пензе, не осталась без внимания.

Претензии высказала в среду, 20 марта, жительница областного центра. Она сфотографировала молодые липки, загубленные при расчистке проезжей части.

Пензячка напомнила, что в прошлом году в районе больницы КИМ часть старых, хотя и совершенно здоровых деревьев была спилена. Вместо них появились новые саженцы. Горожанка назвала происходящее варварством и растранжириванием бюджетных денег.

В Управлении ЖКХ Пензы отреагировали на сообщение.

«В адрес подрядных организаций, выполнявших вывоз снега, направлены претензии. При наступлении благоприятных погодных условий будут высажены новые саженцы», - сообщили в ведомстве.