На улице Куйбышева в Пензе погибшие саженцы заменят новыми

Критика дорожных служб, уничтоживших и изувечивших саженцы деревьев на улице Куйбышева в Пензе, не осталась без внимания.
Претензии высказала в среду, 20 марта, жительница областного центра. Она сфотографировала молодые липки, загубленные при расчистке проезжей части.
Пензячка напомнила, что в прошлом году в районе больницы КИМ часть старых, хотя и совершенно здоровых деревьев была спилена. Вместо них появились новые саженцы. Горожанка назвала происходящее варварством и растранжириванием бюджетных денег.
В Управлении ЖКХ Пензы отреагировали на сообщение.
«В адрес подрядных организаций, выполнявших вывоз снега, направлены претензии. При наступлении благоприятных погодных условий будут высажены новые саженцы», - сообщили в ведомстве.
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