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Общество

На улице Куйбышева в Пензе погибшие саженцы заменят новыми

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Критика дорожных служб, уничтоживших и изувечивших саженцы деревьев на улице Куйбышева в Пензе, не осталась без внимания.

Претензии высказала в среду, 20 марта, жительница областного центра. Она сфотографировала молодые липки, загубленные при расчистке проезжей части.

Пензячка напомнила, что в прошлом году в районе больницы КИМ часть старых, хотя и совершенно здоровых деревьев была спилена. Вместо них появились новые саженцы. Горожанка назвала происходящее варварством и растранжириванием бюджетных денег.

В Управлении ЖКХ Пензы отреагировали на сообщение.

«В адрес подрядных организаций, выполнявших вывоз снега, направлены претензии. При наступлении благоприятных погодных условий будут высажены новые саженцы», - сообщили в ведомстве.

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