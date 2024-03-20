В МЧС дали прогноз о затоплении Пензы и Засечного

20.03.2024 | 13:02

«Надеемся, что затопления не будет, но ко всему надо готовиться», - заявил замначальника областного ГУ МЧС Алексей Кутьменев в среду, 20 марта, отвечая на вопрос о возможном затоплении Пензы этой весной.

«В основном Пензу топит из-за сбросов с Сурского гидроузла. Если приток в гидроузел приходит большой, то, чтобы не было глобального наводнения, они осуществляют сброс. И от этого вниз по течению Суры населенный пункт Бессоновка, Пески у нас подтапливаются и Засечное», - сообщил он в прямом эфире, организованном ЦУРом.

Если начинается сброс больше 600 кубических метров в секунду, то подтапливается набережная Суры.

«На сегодняшний день Сурский гидроузел еще не набрал тех объемов, чтобы у нас осуществлялся сброс. Пока они набирают, пока надежда есть», - добавил Алексей Кутьменев.

По средним многолетним наблюдением, паводок в Пензенской области стартует с третьей декады марта и заканчивается во второй декаде апреля.

В 2023 году во время паводка набережную затопило и в Пензе, и в Спутнике.