Ремонт дорог в Пензе планируют закончить до октября

Основная часть городских дорог в областном центре отремонтирована. За весну и лето в порядок привели 12 автомагистралей, работы продолжаются на 5. Об этом сообщил в среду, 2 сентября, глава Пензы Олег Денисов.

Одним из сложных участков он назвал улицу Максима Горького. Здесь требовалось не только заменить асфальтовое покрытие, но и восстановить провалившиеся колодцы. К 1 сентября работы провели на 116 таких объектах.

Между этапами асфальтировки специалисты укрепили их основания, поменяли плиты, доборные кольца и крышки. Это позволит избежать просадок и продлить срок службы.

На улице Аустрина рабочие укладывают выравнивающий слой покрытия, на улице 65-летия Победы приступили к фрезерованию старого полотна.

«Скоро выходим на Бакунина и Зеленодольскую. Завершить весь объем планируем до октября», - заключил Олег Денисов.

Кроме того, за прошедший сезон сотрудники «Пензавтодора» восстановили более 220 00 кв. м покрытия и устранили точечные повреждения на площади 6 990 кв. м (с применением горячего асфальта - 3 140, струйно-инъекционным методом – 3 850). На работы выделили выделено около 1 млрд рублей.