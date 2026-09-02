В центральном парке Кузнецка установят современный туалет

Общество

В центральном парке Кузнецка установят современный туалет
Печать
Max

В Кузнецке в центральном парке «Нескучный сад» планируют установить современный туалетный модуль, сообщил сетевому изданию «ПензаИнформ» глава города Виктор Агафонов.

Сейчас посетители пользуются старой уборной.

«Вроде бы говорим о развитии туризма. А в центральном парке до сих пор стоит непонятное сооружение с дырой в полу. Ребенка по нужде куда вести?» - пожаловался кузнечанин.

Новое сооружение установят в рамках проекта «В Кузнецк - за мороженым». Его реализация уже идет.

«Данный проект в числе прочего предусматривает установку на территории парка современного туалетного модуля», - говорится в полученном изданием ответе с подписью Виктора Агафонова.

Проект «В Кузнецк - за мороженым» реализуют на средства гранта в размере 99,5 млн рублей. Предполагается обустройство променада через центральный парк, улицы Московскую и Ленина до площади перед Музейным центром.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
кузнецк парк туалет
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!