В центральном парке Кузнецка установят современный туалет

В Кузнецке в центральном парке «Нескучный сад» планируют установить современный туалетный модуль, сообщил сетевому изданию «ПензаИнформ» глава города Виктор Агафонов.

Сейчас посетители пользуются старой уборной.

«Вроде бы говорим о развитии туризма. А в центральном парке до сих пор стоит непонятное сооружение с дырой в полу. Ребенка по нужде куда вести?» - пожаловался кузнечанин.

Новое сооружение установят в рамках проекта «В Кузнецк - за мороженым». Его реализация уже идет.

«Данный проект в числе прочего предусматривает установку на территории парка современного туалетного модуля», - говорится в полученном изданием ответе с подписью Виктора Агафонова.

Проект «В Кузнецк - за мороженым» реализуют на средства гранта в размере 99,5 млн рублей. Предполагается обустройство променада через центральный парк, улицы Московскую и Ленина до площади перед Музейным центром.