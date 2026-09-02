В сентябре изменится график движения пригородных поездов

В связи с ремонтными работами на линии Пенза - Сызрань в сентябре изменится расписание движения электричек.

Об этом сообщили в Башкортостанской ППК в среду, 2 сентября.

6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 и 16-го числа поезд № 6585/7587 Сызрань-I - Репьевка - Кузнецк выйдет из пункта отправления в 18:35.

Он проследует через Репьевку (прибытие в 19:04, отправление в 19:05) и Прасковьино (прибытие в 19:59, отправление в 20:00) и приедет на конечную станцию в 20:03.

7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 и 17 сентября поезд № 7588/6586 Кузнецк - Репьевка - Сызрань-I стартует на 17 минут раньше действующего расписания - в 03:05.

До пункта назначения он пойдет через Репьевку (прибытие в 6:08, отправление в 6:09) и приедет на станцию Сызрань-I в 6:40.