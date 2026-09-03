В России ожидают прихода новых штаммов гриппа

Общество

В России ожидают прихода новых штаммов гриппа
Печать
Max

В наступающем эпидсезоне в России ожидается приход вариантов гриппа, к которым у граждан не сформирован должный иммунитет. Об этом в среду, 2 сентября, на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова приводят федеральные СМИ.

Речь идет о гонконгском и свином подтипах A(H3N2) и A(H1N1). Попова допустила, что они придут в страну из Южного полушария. Там медики наблюдали серьезные осложнения инфекции.

«К нам могут прийти и, скорее всего, придут оба варианта гриппа, притом эти оба варианта сменившихся штаммов, к которым, скорее всего, у наших с вами сограждан должного иммунитета нет», - отметила главный санитарный врач России.

В связи с этим в 2026 году Роспотребнадзор обновил состав всех трех компонентов российской вакцины от гриппа.

Иммунизацию рекомендуется пройти людям из группы риска: пенсионерам, детям, пациентам с хроническими заболеваниями. Прививку необходимо сделать до подъема заболеваемости.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
грипп заболеваемость пациент
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!