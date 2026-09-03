В России ожидают прихода новых штаммов гриппа

В наступающем эпидсезоне в России ожидается приход вариантов гриппа, к которым у граждан не сформирован должный иммунитет. Об этом в среду, 2 сентября, на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова приводят федеральные СМИ.

Речь идет о гонконгском и свином подтипах A(H3N2) и A(H1N1). Попова допустила, что они придут в страну из Южного полушария. Там медики наблюдали серьезные осложнения инфекции.

«К нам могут прийти и, скорее всего, придут оба варианта гриппа, притом эти оба варианта сменившихся штаммов, к которым, скорее всего, у наших с вами сограждан должного иммунитета нет», - отметила главный санитарный врач России.

В связи с этим в 2026 году Роспотребнадзор обновил состав всех трех компонентов российской вакцины от гриппа.

Иммунизацию рекомендуется пройти людям из группы риска: пенсионерам, детям, пациентам с хроническими заболеваниями. Прививку необходимо сделать до подъема заболеваемости.